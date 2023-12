Mamma svela il segreto del risparmio: «Faccio mangiare la mia famiglia con 40 euro a settimana». Ecco come fa

di Redazione Web

Per molte famiglie risulta difficile arrivare a fine mese e, soprattutto, farlo con relativa tranquillità. Tante persone lamentano degli stipendi troppo bassi rispetto al costo della vita, mentre le ore di lavoro continuano a essere troppe, a lasciare sempre poco tempo per ricaricarsi e fare ciò che ci piace.

Eppure, una mamma parsimoniosa potrebbe aiutarci a comprendere il valore del risparmio e insegnarci a vedere il nostro quotidiano da una prospettiva diversa. Capire a cosa rinunciare, senza effettivamente percepire la rinuncia, o quali piccole abitudini cambiare, potrebbe essere la chiave per goderci un po' più di serenità alla fine della giornata.

La "Duchessa del Risparmio"

Heidi Ondrak ha deciso di condividere le proprie scelte e il suo stile di vita nei video pubblicati su TikTok, nella speranza che anche altre persone possano trovare utili i suoi metodi di risparmio.

Ammette, tuttavia, che almeno la cena del sabato il suo trucco non funzionerà per tutti: dato che il suo lavoro è quello di fare le consegne di cibo, riesce a ottenere in qualche caso dei pasti gratuiti. Nel video, Heidi inizia con l'affermare: «Stiamo cercando tutti di stringere un po' la cinghia, il costo del cibo di questi tempi è ridicolo, quindi questo è ciò che faccio io per risparmiare».

Poi, fa vedere lo scontrino del supermercato: «Ecco il menù per la settimana. Si comincia con il pollo arrosto, poi metto a bollire gli avanzi in modo da far staccare tutti i pezzettini dalle ossa e poter fare uno stufato. Martedì una teglia grande di salsicce, le cuocio tutte insieme per risparmiare, e mercoledì usiamo le salsicce avanzate insieme ai broccoli per condire la pasta».

Per quanto riguarda la colazione, si tratta di alimenti estremamente semplici e poco costosi: latte, frutta, fibre e cereali. Per quanto riguarda i pranzi, usa soprattutto tonno e tacchino. Poi, aggiunge: «Ai ragazzi non piace l'insalata quindi ho optato per i cetrioli, un po' di formaggio, patatine e pane». Heidi afferma che è molto importante acquistare molte verdure, specialmente quelle a prezzi bassi: rape, carote, cipolle, broccoli, cavoli e patate.

Infine, sullo scontrino si trovano ingredienti basilari con cui costruire i piatti, principalmente riso, pasta, passata di pomodoro e e fagioli. «Ho della roba già in cucina e in freezer che posso aggiungere», termina Heidi, «tra cui magari verdure o pasti precedenti congelati da finire. E questa è la mia spesa da 38 pound».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 12:13

