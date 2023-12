Caro affitti, coppia si trasferisce in un prefabbricato: «Risparmiamo, ma c'è un problema...»

di Tommaso Cometti

Diventa sempre più difficile, per i cittadini, trovare una sistemazione abitativa adeguata: gli affitti e le bollette rappresentano un costo troppo elevato, specialmente in correlazione ai salari. Molti, alla luce di queste difficoltà, si devono ingegnare per trovare una sistemazione economicamente sostenibile: è il caso di Gillian e Wayne Millward, coppia britannica che si è trasferita...in un prefabbricato. Come riporta il Daily Mail, si tratta di un "Mod Pod", ossia una piccola casa modulare, situata nella città di Coventry, a 153km dal centro di Londra.

L'esperienza dei Millward

Queste le parole della signora Millward: «Viviamo qui da poche settimane, ma siamo già innamorati di questo posto.

La coppia ha tratto un considerevole risparmio dalla nuova sistemazione: «Le bollette sono molto meno costose, anche grazie ai pannelli solari sistemati sul tetto. All'esterno, c'è anche una colonnina per ricaricare l'auto elettrica».

Queste abitazioni, progettate per persone anziane, si stanno diffondendo a macchia d'olio nel Regno Unito, e sono state ideate per chiunque sia in cerca di una casa funzionale e sostenibile.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA