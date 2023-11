Trasforma una vecchia roulotte rotta nella casa dei sogni: «Così ho smesso di pagare l'affitto da 18 mesi»

di Redazione web

Rinunceresti ad alcuni piccoli ma importanti comfort per risparmiare sull'affitto o sul mutuo? Questo è l'interrogativo che nasce spontaneo dalla storia della tiktoker Viola, ristrutturatrice di professione, che ha deciso di lasciare la vita "da casa" per vivere in una roulotte del 1975. Con una cifra significativa ha ristrutturato il quattro ruote e, oggi, dice che pensa di aver preso la «decisione migliore della vita». Scopriamo insieme perché.

La scelta di vita

La TikToker Viola Akzent ha detto di aver preso la «decisione migliore» quando ha deciso di sistemare una roulotte rovinata a Brooksville, in Florida. Ha vissuto nella roulotte senza affitto né mutuo per 18 mesi e in merito ha affermato: «Se avessi dovuto spenderli per l'affitto per un piccolo appartamento con una camera da letto, avrei già pagato più di 32mila dollari (circa 30mila euro)». Nel suo video TikTok, Viola ha affermato che il processo di ristrutturazione ha richiesto sei mesi di duro lavoro, resistenza e coraggio.

«Ristrutturare una roulotte non ha trasformato solo la mia casa ma anche la mia vita - ha scritto Viola sui social -. Con un piccolo rimorchio e uno spazio limitato, impari a riconsiderare la tua vita e dopo, tutto sembra così superficiale.

Non tutti però condividono la scelta di vita di Viola. «Farai una doccia che non sarà mai come quella di casa», ha scritto un utente. E, ancora: «Risparmierai pure, ma vuoi mettere la sicurezza? Un appartamento è tutt'altra cosa», ha scritto un altro account. Infine, un altro utente ha concluso: «Sembra carino, ma per un mese, non per la vita!».

