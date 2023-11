Lascia il lavoro in ufficio e si trasferisce in barca a vela: «Pago 1.800 euro al mese, ma vivo girando il mondo»

di Tommaso Cometti

Molte persone sognano di cambiare del tutto stile di vita, per seguire i sogni. Non tutti, però, ci riescono. Brian Trautman, invece, ha realizzato il suo sogno nel cassetto: dopo anni trascorsi a lavorare presso la Microsoft, ha abbandonato il suo mestiere e ha scelto di girare il mondo in barca a vela.

Come riporta Cnbc, il 47enne spende quasi 1800 euro al mese, per mantenere la sua barca di lusso, servita di tutte le comodità che si trovano in qualsiasi appartamento.

L'avventura di Brian Trautman

Nel maggio 2008, dopo due anni di risparmio assoluto, Brian è riuscito a comprare l'imbarcazione, un veliero dal valore di circa 360mila euro. Dopo aver venduto tutti i suoi beni, il 47enne ha dato inizio al suo viaggio: «All'inizio, pensavo che, dopo due anni, sarei tornato alla vita di sempre.

Il battello è composto da 3 cabine e due bagni. Una volta finiti i risparmi, Brian ha svolto diverse mansioni per sopravvivere durante il suo viaggio, arrangiandosi e vivendo alla giornata. Nel 2011, tra una sosta e l'altra, ha conosciuto la sua attuale consorte, Karin: i due adesso viaggiano insieme, e documentano le loro avventure su YouTube.

La loro idea si è rivelata geniale: grazie ai proventi delle visualizzazioni, Brian e Karin riescono a continuare a sostenere il loro eccentrico stile di vita, godendosi la libertà. In totale, Brian ha visitato 45 paesi.

Tuttavia, ben presto la sua vita potrebbe cambiare di nuovo: adesso ha una figlia, Sierra. «Adesso ho una visione diversa delle mie priorità. Quando la bambina crescerà, forse dovremo tornare sulla terraferma, per crescerla nel migliore dei modi», ha dichiarato Trautman.

