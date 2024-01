«Ho perso mia figlia di 3 anni in un parco giochi. Poi mi sono ricordata di un video e l'ho ritrovata. Grazie a Dio esiste TikTok»

di Redazione Web

Essere genitore significa avere sempre la responsabilità di un altro essere umano fra le mani. Proteggerlo, accudirlo, educarlo e amarlo. Anche se si è stanchi, anche quando si è tornati dal lavoro e si vorrebbe fare solo un sonnellino sul divano. In situazioni come queste, basta una piccola distrazione per mettere in pericolo il proprio bimbo. Ed è quello che è successo a una mamma originaria dell'Ohio, Stati Uniti, che ha raccontato di essersi distratta solo un minuto mentre portava la figlia di tre anni al parco giochi. È bastato un attimo per perdere di vista la piccola.

Krista Piper Grundey, 36 anni, è però riuscita a ritrovare la sua Lily grazie a un video che aveva visto sui social un anno prima, in cui una donna consigliava cosa fare in casi come questi.

Il video

In un video pubblicato su Tiktok, la donna ha spiegato che aveva paura di non rivedere più la figlia. E tutto per quei 60 secondi in cui si era girata. Quando ha perso di vista la piccola ha cercato di mantenere la calma per non perdere tempo prezioso. Poi si è ricordata di un video visto su Tiktok dove una donna suggeriva di «gridare una descrizione di ciò che il bambino indossa», in modo da agevolare le ricerche e fare un passaparola tra i presenti. «Così ho iniziato a gridare: "Bambina, maglietta rosa di Minnie Mouse". E poi altri genitori si sono uniti e hanno ripetuto ciò che dicevo», ha raccontato la donna a Today.com.

I commenti

Krista Piper ha deciso di raccontare la sua storia per un motivo ben preciso: aiutare altre persone nel caso in cui dovessero smarrire un figlio o un nipotino in un posto affollato come un parco giochi, un museo o un centro commerciale. Un utente che ha visualizzato il video della donna sul social, l'ha ringraziata per aver condiviso un momento così intimo della sua vita.

