Mamma ha due figli di 6 anni ma solo uno è biologicamente suo: «La mia famiglia vuole sapere quale dei due sia, ma io mi rifiuto di dirlo»

Hanno lo stesso papà ma mamma diversa, e non si sa chi dei due sia il figlio biologico della donna che li sta crescendo. Una scelta ritenuta sbagliata da qualcuno, forzata, soprattutto se si pensa che quando saranno cresciuti i due figli potrebbero volere spiegazioni.

Una decisione, però, che potrebbe anche aiutare a farli sentire una famiglia unita, senza far sentire "diverso" il ragazzo nato da un'altra mamma. La scelta della donna è quella di preservare il benessere mentale dei ragazzi, in modo da farli sentire fratelli fino in fondo.