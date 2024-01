Mamma furiosa con la cameriera perché il menù per bambini non ha opzioni "salutari": «Non è inclusivo, fammi parlare col manager»

L'alimentazione è certamente un fattore da tenere in considerazione se si vogliono crescere i propri figli in salute. Sappiamo tutti - perché ci siamo passati da piccoli - quanto sia difficile bilanciare i pasti di un bambino che fugge via alla velocità della luce alla vista di un broccolo, motivo per cui si deve ricorrere molto spesso a sotterfugi di diverso tipo per "nascondere" la presenza dell'odiatissima verdura. Naturalmente non sempre è così ma il vanto più grande di un genitore rimane, con tutta probabilità, «Mio figlio mangia di tutto».

Quando si va al ristorante, poi, la situazione è ancor più complessa perché si tratta - anche per i bambini - di un'occasione "speciale" e magari si ha voglia di gustare qualcosa di buono, ma non necessariamente... sano. Una cameriera, però, si è trovata ad avere a che fare con una mamma estremamente infuriata perché il menù per bambini del ristorante non offriva opzioni salutari e secondo la donna questo è assolutamente inaccettabile.