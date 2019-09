Rivoluzione Nestlè, arrivano i KitKat “di lusso”: disponibili in 1500 gusti diversi

Tuttavia, i KitKat di lusso saranno distribuiti anche ad un prezzo di lusso, visto che le barre su misura da 150 g saranno realizzate solo su ordinazione e costeranno 14 pound. Un prezzo decisamente più alto rispetto a quello di un classico KitKat a quattro dita che di solito costa 65 pence.

I nuovi KitKat arriveranno in apposite scatole di presentazione e potranno essere acquistati in due filiali dei grandi magazzini britannici John Lewis - Oxford Street e Trafford Centre - dal 26 settembre al 24 dicembre.



I clienti potranno inoltre acquistare i nuovi prodotti sul nuovo sito web Nestlé, che verrà lanciato a novembre. Il marchio introdurrà anche sei KitKat in "edizione limitata", in gusti come gin, whisky e zenzero. Le tavolette a

sei dita

Martedì 24 Settembre 2019, 11:49

sta lanciando una nuova linea di barrette"fatte a mano" e disponibili in più di 1500 gusti diversi. La mossa di mercato è stata descritta come il più grande momento di sviluppo per il marchio dall'introduzione del KitKat Chunky, lanciato sul mercato ormai 20 anni fa.L'azienda dolciaria ha infatti annunciato lunedì che si sta muovendo per dare a uno dei suoi prodotti più popolari un vero e propriograzie all'introduzione deiuna nuova gamma di prodotti che permetterà ai clienti di creare la propria barretta personalizzata a "otto dita" con latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco. Si potranno poi aggiungere fino a tre ingredienti - tra cui lampone, meringa, cocco e caramelle - per ogni barretta.saranno vendute a 7,50 pound; quelle a “dodici dita” avranno un costo di 12 pound.