​Nasce in Italia il The Fork del beverage: TuDrink

https://qrco.de/bbFVkc) ed è un’App tutta italiana ideata da Alessandro Montemagno e Giampaolo Comida che verrà lanciata in occasione del Roma Bar Show, in programma lunedì 23 e martedì 24 settembre (linkare il pezzo) al Palazzo dei Congressi dell’Eur. TuDrink consentirà infatti di orientarsi tra spazi espositivi della manifestazione, eventi e attività fuori salone.



Nasce il The Fork del beverage. Si chiama TuDrink (scarica qui) ed è un’App tutta italiana ideata da Alessandro Montemagno e Giampaolo Comida che verrà lanciata in occasione del Roma Bar Show, in programma lunedì 23 e martedì 24 settembre (linkare il pezzo) al Palazzo dei Congressi dell’Eur. TuDrink consentirà infatti di orientarsi tra spazi espositivi della manifestazione, eventi e attività fuori salone.

Domenica 22 Settembre 2019, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma il principale obiettivo dell’App è un altro: riunire i migliori locali di Roma e Milano e Torino (enoteche, birrerie e cocktail bar) per facilitare gli utenti nella scelta del locale dove passare la serata.Oltre a essere scelti in base alla qualità, i locali selezionati devono essere disposti a offrire delle promozioni (in determinati periodi e giornate) nel segno del beverage. Non aspettatevi però formule come lo sconto bevi 2, paghi 1. Piuttosto, saranno proposti eventi esclusivi, dalla degustazione verticale alla serata di food pairing e tequila, per esempio. Insomma, esperienze a posto limitato e cool. E ancora: con TuDrink si possono condividere tramite social con i propri amici i “pacchetti beverini” acquistati, organizzando così tutti i dettagli della propria serata.