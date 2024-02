Mamma rasa i capelli alla figlia con la leucemia e scoppia in lacrime. Il potente messaggio: «È vero quando dicono che ce n'è una sola»

di Redazione web

La leucemia è un tipo di tumore che colpisce il midollo osseo e il sistema sanguigno, caratterizzato dalla produzione eccessiva di globuli bianchi anormali. Questa proliferazione impedisce la normale funzione delle cellule del sangue: come combattere le infezioni, trasportare ossigeno e coagulare adeguatamente il sangue. Una malattia che conosce molto da vicino Ruth, la giovane donna dietro l'account TikTok @rvthlesss_ , dal quale condivide video in cui spiega com'è cambiata la sua vita quotidiana da quando ha la leucemia e alcune delle situazioni che ha dovuto vivere dopo la diagnosi.

Il messaggio alla mamma

Dalle lezioni di vita che ha imparato soffrendo a causa della malattia, alla caduta dei capelli subita a causa della chemioterapia, la giovane donna diventa spesso virale con i suoi video. L'ultimo è un potente messaggio su sua madre. «Dicono che c'è una sola mamma, e quanta verità c'è in quella frase», dice la giovane donna nella descrizione del video, mentre mostra come sua madre le rasa i capelli ed entrambe fanno fatica a trattenere le lacrime.

Come si vede nelle immagini, mamma e figlia condividono un momento difficile ed emozionante: tagliare i capelli a seguito della caduta causata dalla chemioterapia, una decisione che molti pazienti prendono per avere maggiore controllo su questo cambiamento fisico, che per alcuni riduce l’impatto emotivo associato alla caduta graduale dei capelli.

I commenti

Il video è diventato rapidamente virale sui social network, accumulando quasi 40 milioni di visualizzazioni, più di 2,3 milioni di "Mi piace" e commenti di ogni genere, la maggior parte dei quali da parte di utenti entusiasti, che inviano messaggi di incoraggiamento alla giovane donna.

