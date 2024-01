Crede di avere l'influenza e non riesce a guarire, in ospedale la diagnosi choc: leucemia. Muore a 28 anni dopo 2 mesi: «Era gioiosa»

Ha i sintomi dell'influenza. Febbre e tosse che non passano. Sta a letto per giorni, che diventano settimane, 6 per la precisione, ma non guarisce. Poi la corsa in ospedale, dove riceve la diagnosi choc: è leucemia. Ashlee Colmer, una donna di 28 anni di Nuriootpa, in Australia, ha perso la vita meno di due mesi dopo aver ricevuto la diagnosi.

Non c'è stato niente da fare

Ricoverata al Royal Adelaide Hospital, è stata sottoposta a numerosi esami, trasfusioni di sangue e chemioterapia. La salute di Ashlee Colmer è rapidamente peggiorata fino al decesso, lasciando la sua famiglia e il marito Brayden in un profondo dolore.

La notizia devastante ha scosso la comunità. Ashlee era una nail artist con un proprio salone, il Barossa Lash and Nails Beauty Bar. Sposata con Brayden dal 30 ottobre 2021, la scomparsa della giovane ha lasciato la famiglia e gli amici alle prese con l'improvvisa perdita di un'anima brillante e allegra, nota per la sua risata contagiosa, scrive il Daily Mail.