Cina, preoccupa il nuovo virus delle scimmie: «Sintomi spaventosi, mortalità all'80%». Cosa sappiamo

Un uomo di 37 anni è in condizioni critiche dopo aver contratto l'herpes B, ovvero il 'virus delle scimmie'. Con molta probabilità è stato contagiato dalla malattia all'interno di un parco di Hong Kong dove i visitatori possono avvicinarsi alle scimmie. Questo nuovo agente patogeno potrebbe arrivare in Europa?

Cina, nuovo virus pericoloso, ecco i sintomi

A Hong Kong è c'è un uomo positivo a un virus letale, l'herpes B. Il 37enne sta rischiando la vita a causa di questo agente infettivo, conosciuto anche come "virus delle scimmie". Lo ha probabilmente contratto durante la visita al parco Kam Shan, dove ci si può avvicinare agli animali e riguardo cui ha riferito di essere stato graffiato da un esemplare di scimmia. Il paziente ha avuto una febbre altissima e poi ha perso conoscenza. Solitamente, i sintomi di questo virus compaiono dopo 3-7 giorni dal contagio e ricordano molto quelli del Covid-19: affaticamento, febbre e dolori muscolari. Col passare del tempo, se non si trattano questi primi sintomi, però, insorgeranno difficoltà respiratorie, dolore all'addome e vomito. L'herpes B, in fase avanzata, provoca delle dolorose infiammazioni nel midollo osseo e nel cervello e, a quel punto, solo il 20% dei contagiati sopravvive.

Herpes B, di che cosa si tratta

Il 'virus simiae', noto anche come herpes B, è un agente patogeno che fa parte della famiglia degli Herpesviridae . È stato identificato per la prima volta nel 1932 e si trova principalmente nei macachi, ma per le scimmie si tratta di una malattia asintomatica, mentre una volta che viene trasmesso all'uomo può causare gravi danni all'organismo. L'herpes B si stabilisce nel corpo umano grazie al contatto di fluidi infetti delle scimmie oppure di graffi e morsi da parte di questi esemplari. Il caso del 37enne contagiato non è l'unico che conosciamo: nel 2021 un veterinario era morto di herpes B a Pechino, dopo aver presentato sintomi come nausea e vomito. Secondo i medici, l'infezione è estremamente rara (sono stati contati soltanto una cinquantina di casi dal 1932 a oggi) ma davvero fatale (21 di questi sono morti). Se le popolazioni che vivono in aree rurali o accanto a parchi che ospitano esemplari di scimmie non si terranno a distanza dagli animali per evitare morsi e graffi, il virus simiae potrebbe rapidamente diffondersi.

