Ritrova la maestra dopo 42 anni grazie a Fb: «Mi leggeva i libri mentre ero in ospedale per la leucemia»

di Gabriele Crispo

Il rapporto maestra alunno può spesso condizionare crescita e futuro. Ricordi che si portano nel bagaglio delle esperienze e che condizionano il carattere e il modo di relazionarsi al mondo e agli altri. Lo sa bene una donna che dopo 42 anni ha ritrovato la sua amata insegnante grazie ai social. Una storia come tante? Non proprio: la donna in questione ha cercato la maestra che, quando aveva otto anni ed era malata di leucemia infantile, le leggeva i libri in ospedale. Una vicinanza che spiega: «Mi diede forza».

Si tratta di Annalisa Prevete, che sul gruppo Facebook "Sei di Monza se" ha scritto un annuncio grazie al quale è riuscita a rintracciare la maestra che l'ha aiutata a superare un momento molto complesso della sua vita. All'epoca la donna era troppo piccola per ringraziare a dovere la maestra.

L'annuncio sul gruppo Facebook

Annalisa Prevete, 42 anni, ha chiesto sui social di aiutarla a rintracciare la donna che le fece da maestra negli anni dell’infanzia, quando da Napoli venne ricoverata al San Gerardo di Monza per una leucemia infantile.

«Sono alla ricerca di una persona. Nel 1989 mi trovavo ricoverata all'ospedale San Gerardo,ero una bambina malata di leucemia – si legge sulla pagina Facebook –. Ci sono stata un'anno, e durante questo periodo mi venivano fatte le lezioni scolastiche in reparto e sto cercando la maestra in questione, persona dolcissima. Si chiamava Fiorucci Stefania, all'epoca abitava a Monza e insegnava ai bambini del reparto. Ci siamo perse di vista purtroppo nel corso di tanti anni. Mi piacerebbe rintracciarla.

Il rapporto con la maestra durante la leucemia

L’ex alunna ha raccontato pubblicamente la sua esperienza, spiegando di essere stata molto male in quel periodo. Prevete all'epoca abitava a Napoli, e lì dissero ai suoi genitori che per curarsi sarebbe dovuta andare al Gaslini di Genova. «Ci sono stata un po' – rivela il Corriere della Sera, riportando le parole della donna –. Avevano tanti pazienti e fui trasferita al San Gerardo con l'ambulanza, era agosto. Sono stati meravigliosi tutti. Dai medici alle infermiere. Si può dire che a 11/12 anni stavo bene e avevo terminato i controlli a Monza. Ho avuto fortuna nella sfortuna. Una forma di leucemia "meno cattiva"».

All’interno del reparto esisteva una scuola per i piccoli degenti. Lì, l'incontro con la maestra Stefania, all’epoca 26enne: «La sua presenza è stata importantissima, mi leggeva i libri, era dolce, mi ha permesso di non perdere l’anno». Per lungo tempo ha continuato a scriverle, poi le circostanze della vita le hanno fatto perdere i contatti.

Si ritrovano dopo 42 anni

Un passaparola social tra gli utenti del gruppo «Sei di Monza se» e le due si sono ritrovate (per ora solo virtualmente). La mobilitazione è stata immediata. L’insegnante è ancora in attività, anche se vicina alla pensione. Riprendere i contatti è stata «un’emozione fortissima» per entrambe. «Purtroppo incontrarsi sarà difficile, io abito in Maremma. Ma rimettersi in contatto sarebbe bello. In tanti anni ho spesso pensato a lei», ha scritto Prevete, oggi mamma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 18:34

