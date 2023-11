Fabrizio Frizzi le salvò la vita donandole il midollo, oggi Valeria Favorito si laurea: «Gli sarò per sempre grata»

di Redazione Web

Valeria Favorito, la donna salvata dal midollo di Fabrizio Frizzi si laurea. Il conduttore, scomparso il 30 marzo del 2018, la salvò donandole il midollo quando aveva appena 11 anni e rischiava la vita a causa della leucemia mieloide acuta che le era stata diagnosticata. Valeria inizialmente non seppe chi le donò il midollo, poi ha scoperto che era stato proprio Fabrizio che in quel periodo stava girando una fiction ed era impegnato nella conduzione dello show "Per tutta la vita" del sabato sera con Romina Power.

Il racconto

La 35enne ha tagliato oggi un altro traguardo, la laurea in teologia. «Ne sono così orgogliosa, un dono immenso a me e alla mia famiglia. E non è finita, perché ora voglio anche portare a termine la magistrale», racconta al Corriere del Veneto. Sempre vivo nella sua memoria il ricordo del conduttore, suo «fratello di midollo».

«Quando Fabrizio Frizzi è scomparso, se n’è andato via un pezzo del mio cuore.

Il matrimonio

Valeria dopo la guarigione scrisse una lettera al suo donatore, sapendo solo che era un personaggio noto e quando lui rispose firmandosi Fabrizio, capì. I due si incontrarono e divennero molto amici, o come diceva Frizzi «fratelli di sangue». La notizia della perdita del conduttore è stata un duro colpo anche per Valeria, che si è anche sposata tempo fa, ma purtroppo senza il suo salvatore. «Lo volevo come testimone. Mi rispose: "Se le mie forze me lo consentiranno. Oggi sto bene, domani non so"».

