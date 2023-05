​«Voglio aprire un account su OnlyFans, si guadagna bene»: la richiesta della mamma lascia il figlio senza parole. La risposta

di Redazione web

«Voglio aprire un account su OnlyFans, ho sentito che si guadagna bene». E, in effetti, negli ultimi mesi sembra davvero che la piattaforma di intrettenimento per adulti riesca a fare la fortuna di molti, tanto da ribaltare completamente la loro esistenza. Ma immaginate lo stupore di un figlio che si è visto arrivare su Whatsapp questo messaggio dalla propria mamma. Il video della conversazione - con malinteso - è stato pubblicato su TikTok e ha ricevuto centinaia di commenti.

Modella cacciata dal supermercato per gli short troppo corti, si sfoga sui social ma la coprono di insulti: «Pensa ai bambini»

OnlyFans, la modella non si depila da anni: «Con i peli guadagno 10mila euro al mese e il mio fidanzato li adora»

Mamma vuole aprire l'account OnlyFans, la conversazione

«Figliolo, cosa devo fare per avere Onlyfans?», la conversazione inizia così. «Le persone guadagnano molto. Posso farlo», scrive la donna. «Mamma, dici sul serio o scherzi?» risponde. Convinta, replica: «Dicono che serve per caricare le foto. Posso caricare le foto dei miei mobili». Ed è in quel momento che il figlio capisce che sua madre in realtà non ha la più pallida idea di come si faccia a guadagnare su Onlyfans. La chiacchierata si evolve tra gli audio della madre con spunti sui contenuti da pubblicare e l'incredulità del figlio, che le chiede di fermarsi. Per sistemare la questione una volta per tutte, decide di spiegarle chiaramente come si fa a guadagnare sulla piattaforma per adulti: «Mamma, la gente paga per vedere foto porno e di nudo». La risposta della donna, che non riesce a trattenere le risate: «Beh, allora non lo faccio, vero?». «Immagina la mia faccia quando mi hai detto di gestire il tuo profilo OnlyFans», conclude il figlio.

I commenti

Il video ha quasi 300.000 visualizzazioni, più di 37.000 "mi piace" e 700 commenti. Tra i migliori: «Le risate e l'innocenza di tua madre mi hanno dato la vita!». «Si rifiuta di capire cosa sia hahaha la amo senza conoscerla».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA