Covid, donna muore quattro giorni dopo aver partorito: «Non è riuscita a tenere in braccio il figlio»

JoEllen Engelbart, assistente procuratore di 32 anni per la contea di Jackson, negli Stati Uniti, è morta quattro giorni dopo aver partorito. Aveva combattuto contro il virus per due settimane prima di arrendersi sabato scorso in seguito alle complicazioni provocate dalla malattia.

JoEllen Engelbart - che soffriva di asma - aveva dato alla luce il suo piccolo nel mezzo della sua battaglia al Covid, nato prematuramente il 29 dicembre. Una collega della donna ha dichiarato che la neo mamma non è mai riuscita a tenere in braccio suo figlio Ross dal momento del parto.

Secondo quanto ha informato la famiglia di Engelbart il neonato attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale ma sta bene. «Abbiamo saputo dalla famiglia che la sua asma e altre complicazioni hanno reso difficile la lotta», ha scritto la zia Mary Rupert parlando della nipote.

Sulla piattaforma GuFundMe è stata aperta una raccolta fondi «per aiutare Matt (il marito) a superare la sua nuova normalità e a pagare le spese mediche che verranno dal ricovero di JoEllen e dal tempo che Ross passerà in terapia intensiva neonatale (sia per il 2020 che per il 2021). I fondi verranno rilasciati direttamente al marito di JoEllen, Matt (il beneficiario di questa raccolta fondi)».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Gennaio 2021, 16:20

