Il figlio di due mesi della star di Harry Potter ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo alla variante inglese del coronavirus. La star di Harry Potter Jessie Cave ha rivelato che il suo neonato è risultato positivo al coronavirus nel Regno Unito. L'attrice 33enne, meglio conosciuta per il ruolo di Lavanda Brown negli adattamenti cinematografici dei libri di JK Rowling, sta tenendo una veglia al capezzale per il suo bambino di due mesi mentre è isolato in ospedale.

La mamma è molto preoccupata e dice che suo figlio Tenn ha urlato quando gli aghi sono stati messi nella sua piccola mano nel reparto covid. Ma consola il fatto che il suo bambino sia "più forte" di quando è nato durante il suo travaglio "traumatico" in ottobre ed è corso in terapia intensiva. Ora è tenuto in una stanza isolata dell'ospedale dopo aver contratto il Covid-19.

"Ho guardato le notizie sul nuovo lockdown in Gran Bretagna da una stanza isolata in ospedale. Il povero bambino è covid positivo", ha scritto lei su Instagram. "Sta bene e sta bene, ma per fortuna sono vigili e cauti".

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Gennaio 2021, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA