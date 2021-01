Il farmacista che ha distrutto 500 dosi di vaccino era un complottista: «Modifica il dna e il mondo sta finendo»

Il farmacista del Wisconsin arrestato per aver distrutto più di 500 dosi del vaccino Moderna era un «complottista» e pensava che il siero avrebbe mutato il Dna umano, credendo di fatto a una delle tante bufale legate ai vaccini anti Covid. È quanto emerso dagli interrogatori avvenuti dopo l'arresto. L'uomo, Steven Brandenburg, 46 anni, farmacista dell'Advocate Aurora Health, credeva che il mondo stesse andando verso la distruzione, motivo per cui stava accumulando cibo per la sua sopravvivenza.

Un vero e proprio complottista col camice che ha tentato di sabotare la campagna vaccinale locale. In particolare il dipendente avrebbe alterato il vaccino lasciando volontariamente 57 fiale (in grado di generare 500 dosi) fuori dal frigorifero. «Si era creato questa convinzione che non fossero sicuri», ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Ozaukee Adam Gerol durante l'udienza.

Brandenburg, che ha due figli piccoli, era nel bel mezzo di un divorzio e il 30 dicembre si era presentato a casa della sua ex moglie con due scorte di cibo per trenta giorni, accusandola di negare il fatto che il mondo stesse andando verso la distruzione. La moglie ha anche ammesso sotto giuramento che il marito stava accumulando cibo sfuso e armi da fuoco in unità a noleggio da diverso tempo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Gennaio 2021, 15:27

