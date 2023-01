Maltempo, California in ginocchio: «120mila senza luce». Evacuato Montecito, il paesino di Harry, Meghan e Oprah

Non c'è pace per la California, travolta da un'ondata di maltempo che ha già provocato la morte di 12 persone in dieci giorni. Dopo le piogge torrenziali e i venti forti, lo Stato americano si prepara nuovamente a condizioni meteorologiche rigide questa settimana. E i meteorologi avvertono di una «implacabile parata di cicloni» in arrivo.

La strada è allagata, lui fa surf: quando il maltempo scatena la fantasia. Il video è virale su TikTok

Bloccata in auto dalla bufera di neve, ragazza di 22 anni trovata morta dai soccorritori

Evacuato il paesino di Harry, Meghan e Oprah

L'ondata eccezionale di maltempo è democratica e oltre alla gente comune provoca disagi anche a vip e celebrità: tra le località evacuate per il maltempo in arrivo - si parla di 20 cm di pioggia in 24 ore, con alto rischio di frane - c'è anche la cittadina di Montecito, un paesino di meno di diecimila abitanti ma che rappresenta una delle realtà più ricche dello Stato. Qui ci abitano la star della tv Oprah Winfrey, l'attrice Jennifer Aniston (la Rachel di Friends), ma soprattutto è qui che si sono stabiliti negli Usa il principe Harry e la moglie Meghan Markle.





Intanto in California oltre 120 mila persone sono ancora senza elettricità, e il governatore Gavin Newsom ha fatto sapere, come riportano i media, che le condizioni più brutali sono previste nelle prossime 48 ore: «Non mettete alla prova il destino», ha chiesto ai residenti. Il National Weather Service ha affermato che la pioggia più intensa e diffusa si verificherà probabilmente domani mattina e domani pomeriggio e ha emesso un'allerta inondazioni nelle aree intorno a Los Angeles, tra cui Orange County e San Bernardino County Mountains.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 08:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA