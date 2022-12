Usa al gelo, tragedia a Buffalo: ragazza di 22 anni trovata morta in auto. «Intrappolata nella bufera di neve»

Una donna di 22 anni è stata trovata morta dopo essere rimasta per più di 18 ore bloccata nella sua auto mentre aspettava che finisse la bufera di neve che sta devastando Buffalo, città nello Stato di New York. Anndel Taylor è una delle 54 vittime che hanno perso la vita a causa della tempesta artica, e tre di queste sono state ritrovate senza vita dentro il loro veicolo.

La tragedia

Anndel Taylor, 22 anni, di Charlotte, stava tornando a casa dal lavoro a Buffalo quando la sua auto è rimasta intrappolata nella neve, ha riportato la sua famiglia al notiziario ABC WSOC-TV. Inoltre, la famiglia della giovane donna crede che sia rimasta intrappolata nella sua auto per più 18 ore prima di morire in agonia.

Anndel poco prima di morire ha aggiornato la sua famiglia sulle sue condizioni tragiche di salute tramite i messaggi nella chat di gruppo, aveva persino inviato loro un video in cui mostrava se stessa bloccata in auto e la neve che si stava accumulando attorno al veicolo.

La 22enne ha chiamato i soccorsi, ma non sono stati in grado di raggiungerla in tempo. Lo scorso lunedì, il dirigente della contea di Erie di New York, Mark Poloncarz, ha dichiarato che alcune vittime sono morte nell'attessa dei soccorritori, i quali hanno subito ritardi dovuti alla tempesta.

La causa della morte non è stata ancora accertata, ma la madre di Taylor crede che la figlia sia morta a causa di avvelenamento da monossido di carbonio e non per ipotermia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 08:56

