La strada è allagata, lui fa surf: quando il maltempo scatena la fantasia. Il video è virale su TikTok

In maltempo negli Stati Uniti non vuole proprio cessare. Dopo l'ondata di freddo gelido che ha mandato in tilt le principali città americane, ecco un nubifragio violentissimo che si è abbattuto sulla California. Ma non per questo i cittadini si sono dati per vinti. Su tutti un uomo avvistato a surfare in mezzo alla strada.

Surf su strada

Un uomo è stato visto sfruttare al massimo il maltempo il 28 dicembre, mentre faceva surf lungo una strada ad Aptos, in California, dopo che un forte acquazzone ha colpito la contea di Santa Cruz. Il video, registrato da George Alexandre Fowler, mostra il 28enne Nick che viene trainato da un'auto sulla sua tavola da surf. E in poco tempo il video è diventato virale sui social network.

Il video spopola sul web

L'autore del video ha raccontato a Storyful che il surfista da strada, in realtà non è un assiduo frequentato della tavola, ma dopo la sua impresa riportata su molti social, in particolar modo su TikTok, si è appassionato molto a questo sport che continuerà a fare tra le onde del mare. «Abbiamo avuto una quantità insolita di pioggia», ha detto Fowler. «Ero a casa mia durante il nubifragio che ha allagato la città e le persone lo fanno spesso in questo quartiere di darsi al surf alternativo su strada».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 21:26

