Emma Marrone e i buoni propositi per il 2023: «Vorrei vincere al Superenalotto». Il video diventa virale

Emma Marrone finisce il 2022 con un carico di simpatia. La cantante salentina è pronta per accogliere il nuovo anno e lo fa con ironia, ripartendo dalla musica. Nella notte che apre le porte al 2023, si esibirà in concerto a Olbia, in Sardegna, e intervistata da un'emittente locale scherza sui buoni propositi che la attendono. La città sarda, infatti, sembra portare bene ai cantanti e che porta la salentina a sperare in un 2023 ricco in tutti i sensi. A lei, infatti, la celebrità non manca di certo e così per l'anno che verrà spera di poter sbancare al Superenalotto.

Leggi anche > Emma Marrone, i buoni propositi 2023: «Non sono una persona seria»

Il video virale

Pochi giorni fa, sempre in attesa del nuovo anno, sui social aveva dichiarato di non essere un persona seria... o forse sì. E nella sua lista di cose belle da fare nel 2023 ha inserito il suo prossimo appuntamento. Quello che prenderà il via tra poche ore: il concerto di Capodanno a Olbia. Ma una volta sbarcata in Sardegna, Emma Marrone ha voluto aggiungere un nuovo tassello ai suoi buoni propositi. Intervistata da Olbia Nova, la cantante salentina scherza con il giornalista. Un video che Emma ha ricondiviso sui propri social network e che in poche ore è diventato subito virale.

«Olbia porta bene»

Il giornalista, per accogliere Emma Marrone a Olbia, svela un segreto: la città sarda porta bene. Elisa, ad esempio, in passato si esibì a Capodanno a Olbia e poi, poco dopo, vinse Sanremo. Ma non finisce qui. I Maneskin fecero il loro concerto di esordio di quella che poi si è rivelata una carriera stellare, proprio lì. E a questo punto il giornalista è curioso di sapere cosa si augura Emma Marrone per il 2023, dopo l'esibizione della notte del 31 dicembre 2022. La risposta della cantante è tutta da ridere e spiazza anche l'intervistatore: «Spero di vincere il Superenalotto, non sarebbe male». Una risposta goliardica che sta scatenando migliaia di reazioni dei suoi fan, sempre più innamorati della simpatia della loro beniamina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA