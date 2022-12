Bloccata in auto dalla bufera di neve, ragazza di 22 anni trovata morta dai soccorritori

di Redazione web

In questi giorni gli Stati Uniti sono preda del maltempo: raffiche di vento e neve non lasciano in pace gli americani che stanno provando in tutti i modi a contrastare la situazione. Purtroppo il maltempo causa anche diverse tragedie, come nel caso di Anndel Taylor.

Anndel Taylor si era trasferita a Buffalo, New York, dal Nord Carolina, per lavoro. La 22enne, che lavorava in un centro per anziani, stava rincasando quando è rimasta bloccata sulla strada a causa della troppa neve.

La ragazza inzialmente è rimasta calma e ha cercato di ragionare sul da farsi con le sorelle, che nel frattempo aveva contattato per telefono. Anndel però, dopo aver chiamato i soccorsi e vedendo che non arrivavano, aveva cominciato ad agitarsi.

Nella notte la famiglia di Anndel ha perso del tutto i contatti con la giovane e i genitori e le sorelle hanno cominciato a temere il peggio. Purtroppo, le autorità sono riuscite a raggiungere l'auto della ragazza solo la mattina del giorno seguente.

All'interno dell'abitacolo c'era ancora Anndel ma purtroppo per lei non c'è stato più nulla da fare. Avrebbe compiuto gli anni il mese prossimo.

Anndel Taylor, 22, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work. She was found after 18 hours. She sent her family this final video from inside the car. pic.twitter.com/w8GBwR9UOm — Mike Sington (@MikeSington) December 27, 2022

