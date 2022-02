Londra, vive in una stazione della metropolitana abbandonata da più di 50 anni: la storia

Cinquantacinque anni dopo Tony vive ancora in una stazione della metropolitana di Londra abbandonata. Si era trasferito negli anni Sessanta quando era un hippy e continua a vivere lì gestendo una libreria di testi di seconda mano. La sua storia la racconta il sito My London.News.

Tony racconta che la stazione della metropolitana di Londra in disuso Osterley Park & ​​Spring Grove era un paradiso hippy a quei tempi. Un luogo storico in piedi da 150 anni e che con il passare del tempo ha avuto diverse vite. Adesso è una piccola libreria di seconda mano. Gli scaffali sono pieni di libri che sono appartenuti già a delle persone.

«Nel 1967 io e il mio compagno avevamo appena lasciato il college (Twickenham Art College) e mentre attraversavamo questa stazione a bordo di un treno abbiamo visto che era vuota e siamo usciti a dare un'occhiata», spiega. «Ci siamo sposati immediatamente - e non avevamo soldi, ma volevamo un posto per studiare, così abbiamo telefonato al London Transport e ci hanno detto che ce lo avrebbero data con sei mesi di affitto gratis se avessimo fatto alcuni lavori di ristrutturazione. Da quel momento è diventato un punto di ritrovo per hippy e poi una libreria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 15:42

