e calo drastico delle temperature. Una coltre di neve ha sorpreso tutti, creando anche disagi. Strade imbiancate e automobili ghiacciate, con le massime che non hanno superato gli 6-8 gradi. Un meteo piuttosto bizzarro trattandosi di fine ottobre. E gli esperti avrebbero affermato: «».La nevicata improvvisa è avvenuta nele avrebbe colpito alcune parti dell'Inghilterra nord-orientale e della Scozia. Come riporta The Indipendent , le temperature dovrebbero rimanere basse per tutta la domenica e il lunedì, ma il tempo dovrebbe migliorare da metà della prossima settimana.L'informatrice dell'ufficio tecnicoha dichiarato all'Independent: «Questo sabato è probabilmente uno dei giorni più freddi di ottobre dell'ultimo decennio».