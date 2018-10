«A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, alle ore 8 di domani mattina aprirà il Centro operativo comunale (Coc), deputato a coordinare gli interventi in vista delle eccezionali precipitazioni attese a partire dalla giornata di domani. L'apertura del Coc è stata decisa oggi nel corso di una riunione nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale, a Porta Metronia, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi, del vicesindaco Luca Bergamo e dei presidenti dei Municipi. All'incontro hanno preso parte tutti i soggetti che compongono il Coc: Dipartimenti del Campidoglio competenti, Polizia Locale, Municipi e società di pubblici servizi, per fissare il dispositivo e le dotazioni necessarie per tutte le strutture interessate alla gestione dell'allerta. Insieme al Coc verranno attivate anche le Ucl municipali (Unità di crisi locale) con il compito di presidiare e monitorare il territorio». Così in una notadel Campidoglio.



«Già da questa mattina - prosegue la nota - è partito un piano straordinario di spazzamento strade e pulizia caditoie. La rimozione delle foglie viene garantita dalle squadre Ama, che opera con circa 60 spazzatrici su diversi percorsi e con interventi specifici su zone considerate più a rischio allagamenti. Per la disostruzione delle caditoie sono in campo 25 squadre del dipartimento Lavori pubblici (Simu) del Comune, alle quali si sommano le 30 squadre complessive dei Municipi. Il Dipartimento Ambiente del Campidoglio ha già effettuato 25 interventi sugli alberi, principalmente per rimuovere rami caduti, e sono state allertate le ditte per il monitoraggio alberature che intervengono in caso di emergenza per il taglio, la messa in sicurezza e la rimozione materiali. Oltre al personale di Protezione Civile di Roma Capitale, per il quale è scattata la reperibilità, sono state allertate oltre 60 organizzazioni di volontariato di protezione civile, pronte a intervenire a partire dalle 22 di stanotte. Squadre composte da Polizia Locale e Sala operativa sociale saranno impegnato nel monitoraggio degli insediamenti lungo le sponde del fiume Aniene, anche al fine di favorire l'allontanamento delle persone presenti dalle aree considerate a rischio. Sono inoltre già disponibili, in caso di un peggioramento delle condizioni meteo, 120 posti per la presa in carico dei senza dimora nel circuito ordinario dell'accoglienza, ai quali si aggiungono 50 posti in una casa di riposo nel Municipio XIV. Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e interventi è possibile contattare la sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva h24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200».

#27ott #maltempo, da questa mattina sono state numerose le richieste di soccorso arrivate alla sala operativa dei #Vigilidelfuoco di #Roma: oltre 130 interventi effettuati per taglio rami, alberi caduti su sede stradale e rimozione intonaci pericolanti #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/kKlT3oLboa — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 27 ottobre 2018

Primi assaggi delprevisto a Roma da domenica pomeriggio e fino a lunedì. Forti raffiche di vento si sono registrate in diverse zone della Capitale. I vigili del fuoco a lavoro per le numerose segnalazionidi alberi caduti e rami spezzati e pericolanti.Questa mattina un grosso albero è precipitato in strada fortunatamente senza colpire persone o mezzi in via Graf, tra piazza Primoli e viale Kant, a Montesacro, nel III Municipio. Stesse scene in strada anche sulla via Appia Antica, in direzione via delle Sette Chiese, all’Ardeatino. Secondo LuceVerde in piazza Fonteiana, a Monteverde “difficoltà di circolazione per rami caduti sulla carreggiata”. Danni più seri su viale Palmiro Togliatti, il tronco di un albero caduto in mezzo alla strada ha preso in pieno due auto che si trovavano in sosta danneggiandole.