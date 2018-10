Gru ribaltata dal vento, ferito un operaio: in ospedale in codice rosso

Una piccolasi è, vicino, probabilmente a causa delforte e un operaio è rimasto ferito. È accaduto in via Carlo Calisse: laera in azione per un intervento sulla facciata di un edificio, quando si è verificato l'incidente. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Civitavecchia e 118.L'uomo che stava lavorando sulla gru, un romeno di 50 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Il macchinario è stato sequestrato dai carabinieri.