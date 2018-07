Operazione London Bridge, cosa succede in caso di morte della regina Elisabetta

Ansia per la regina Elisabetta: «È giù di corda», annullata la partecipazione a un evento

Un piano già studiato e redatto negli anni '60, ma aggiornato in tempi più recenti: ecco, in maniera dettagliata, in caso didelladel Regno Unito. Si chiama Operazione London Bridge ed è un meticolosovoluto dalla famiglia reale per i giorni successivi alla morte della sovrana.Il piano prende il nome dalla parola in codice, London Bridge is down, con cui ilinglese riceve la notizia direttamente dalla famiglia reale. A questo punto, tramite il proprio ministro degli Esteri, il governo londinese diramerà la notizia alle alte cariche dei 15 stati d'oltremare di cui Elisabetta è Capo di Stato e degli altri 36 paesi che formarono il Commonwealth. Come rivela The Week , in caso di morte della regina Elisabetta sarebbero immediatamente annunciatiSolo a questo punto, la notizia della morte della regina può essere diramata ai media: una volta c'era uno strapotere della BBC, che resta la radiotelevisione di Stato, ma oggi le gerarchie sono saltate e la prima ad essere informata potrebbe essere l'agenzia di stampa Press Association. Ad ogni modo, la BBC ha già fatto sapere che sono previsti specifici criteri per informare la popolazione della morte della sovrana: se ad esempio dovesse accadere di notte, l'non sarà mandato in onda prima delle 8 del mattino, corredato dall'inno nazionale e da un'immagine di Elisabetta.non dovrebbero avvenire prima di 12 giorni dalla morte della regina, anche se sono possibili delle deroghe. Alla morte di Elisabetta, ilsarà immediatamente proclamato come nuovo re, ma i dettagli dei funerali sono variabili e dipendono da altri protocolli. A pesare, infatti, può essere la volontà del monarca: il, marito della regina, ha infatti dichiarato di voler rinunciare ai funerali di stato e di preferire una cerimonia privata. Filippo, 96 anni, è reduce da una delicata operazione all'anca, mentre la moglie, 92 anni, ha trascorso più tempo sul trono di qualunque altro monarca britannico della storia (oltre 66 anni, al momento quasi tre in più della regina Vittoria). L'ultimo funerale di stato di un membro della famiglia reale è quello della, celebrato nel 2002, cinque anni dopo quello di: in quell'occasione, dopo un'iniziale titubanza, Elisabetta aveva scelto di concedere quella cerimonia all'ex nuora, amatissima dai sudditi, nonostante fosse divorziata da Carlo da circa un anno.