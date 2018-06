Ansia per le condizioni didellache non parteciperà all'evento pubblico previsto stamani a Londra nella Cattedrale di St Paul. Lo ha annunciato Buckingham Palace, riferendo che la sovrana si sente «giù di corda» ed ha quindi deciso di annullare la sua partecipazione.Elisabetta, 92 anni, avrebbe dovuto prendere parte alle celebrazioni del duecentesimo anniversario dell'Ordine di San Michele e San Giorgio. Secondo quanto riportano i media britannici, la sovrana soffrirebbe di un raffreddore estivo. Sembra comunque confermata la sua partenza nel pomeriggio per Windsor, dove trascorrerà il weekend.