Lexi Love, la modella creata con l'Intelligenza Artificiale: guadagna 30 mila euro al mese e riceve proposte di matrimonio

di Alessia Di Fiore

In un recente articolo il The Sun ha riportato la storia di Lexi Love, una modella creata con l'intelligenza artificiale della società Foxy AI.

Lexi è riuscita a conquistare il cuore di 19mila ammiratori, che la seguono sul suo account Instagram interagendo con lei attraveso la chat e i like ai suoi post: bionda, occhi azzurri e fisico scultoreo, una donna da sogno se non fosse creata tramite AI, ma questo pare non interessare ai suoi follower che la aiutano a guadagnare più di 30mila dollari al mese.

La modella creata con l'intelligenza artificiale

Sicuramente una parte di merito va alla completa disponibilità di Lexi, attiva 24h su 24 e con la capacità di parlare più di 30 lingue diverse, cosa che ha spinto numerosi utenti a chiederla in moglie, ebbene si, secondo il The Sun la modella riceverebbe più di 20 proposte di matirmonio al mese.

A parlare di questo fenomeno, il CEO dell'azienda Sam Emara: «Lexi sta rompendo le barriere e cambiando il modo in cui interagiamo con l’intelligenza artificiale.

Poi continua: «Questa è una testimonianza della sua capacità di connettersi profondamente con le persone e di fornire loro un’esperienza appagante simile a quella umana, nonostante sia un’intelligenza artificiale», conclude.

Numerosi sono i paganti che hanno contattato l'azienda supplicando di incontrare Lexi Love.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 15:20

