Capricci, grida e comportamento esasperante. Chi ha figli sa che a volte portarli con sé alè un vero stress e, talvolta, sono necessarie delle punizioni. È quello che ha fatto una mamma inglese che ha deciso dile sue duemettendole sedute incon la faccia rivolta a uno degli scaffali del supermercato intimando loto di restare in silenzio.Il gesto di Louise Palai, 35enne che vive con la famiglia a Ilkeston, in Inghilterra, non è passato inosservato e alcuni clienti hanno immortalato le sue bambine, Alisa, sei anni, ed Ebony, sette, mentre erano da Tesco in punizione. Alcuni passanti hanno scattato delle foto alle bimbe condividendole sui social scatenando decine di commenti. In modo decisamente sorprendente moltissimi hanno sostenuto la madre, affermando che il suo è stato un ottimo modo per insegnare l'educazione alle sue figlie.La mamma, come riporta anche il Daily Mail , ha ammesso di preferire questo tipo di punizioni ai rimproveri e le grida in strada: «Le mie figlie si sentivano osservate. L'imbarazzo provato ricorderà loro di non comportarsi male in futuro, in altre situazioni», ha dichiarato Louise, «Non è la prima volta che lo faccio. Non mi interessa se siamo a casa o in strada con mille persone, devono imparare a comportarsi, specialmente in pubblico. Se non trovo una sedia, uno scalino, una panchina dove possono accomodarsi per stare ferme e riflettere in silenzio, per me possono sedersi anche a terra. La cosa importante è che imparino la lezione».La mamma precisa di aver visto le sue figlie correre per il supermarket, così infastidita ha voluto richiamarle: «Se i figli fanno capricci, in questo modo capiranno che il loro comportamento ha delle conseguenze. Vorrei incoraggiare anche gli altri genitori a fare la stessa cosa», ha infine concluso.