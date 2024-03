Lavoro, cercasi medici disperatamente: stipendio da 170mila euro all'anno. Ecco dove

di Alessia Di Fiore

E' sempre più difficile trovare medici professionisti disposti a lavorare in luoghi con paesaggi mozzafiati ma lontani dai grandi centri. Le isole Ebridi, al largo della costa occidentale della Scozia, offrono spiagge, natura e un ottimo stipendio: 150mila sterine pari a 170mila euro all'anno per 40 ore alla settimana e 41 giorni di ferie è l'annuncio del Nhs, come riporta il The Guardian.

Lavorare come medici con un maxi stipendio: ecco dove

Negli ultimi anni le zone rurali della scozia hanno avuto grandi difficoltà a reclutare medici di base. Secondo il sindacato dei medici British Medical Association «questi stipendi così alti sono la prova di quanto grave sia diventata la crisi del reclutamento dei medici in aree difficili».

Infatti, dal 2013 i medici di base che operano in Scozia sono scesi di 200 unità e il numero di studi del 9%, mentre il numero di pazienti riulterebbe cresciuto del 7%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA