​Lavoro, prende le ferie e va in vacanza: «Un'ora dopo l'atterraggio a Dubai ho scoperto di essere stata licenziata»

Sempre più persone sono alla ricerca disperata di un impiego e pur di averlo e portarsi a casa qualche soldo sono disposti ad accettare condizioni altrimenti inaccettabili. D'altronde nella società odierna senza uno stipendio non si mangia e quando le offerte sono poche e la domanda è alta si finisce per dare maggiore potere contrattuale all'eventuale datore di lavoro, che nella maggior parte dei casi non si lascia sfuggire l'occasione e approfitta di quella disperazione.

La concorrenza arriva alle stelle e pur di tenersi stretto il proprio impiego si rinuncia alla salute fisica, mentale e... alle ferie. Ogni occasione potrebbe essere buona per mandarci a casa, e molti vedono queste rinunce e il fatto di abbassare sempre la testa, mostrarsi leali, come l'unico modo per ridurre al minimo il rischio.

Eppure, non necessariamente è così e l'esperienza di una dipendente sembra dimostrarlo: dopo aver rinunciato alle ferie durante il periodo natalizio, ha infine richiesto dei giorni ed è partita per Dubai per godersi finalmente un periodo di vacanza. All'atterraggio, tuttavia, ha scoperto di essere stata licenziata.