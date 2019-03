Si laurea sulla sedia a rotelle e con l'ossigeno, 25enne muore dopo la cerimonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È riuscito ai, ma poco dopo aver realizzato il suo grande sogno. Joemar Kenik Mangkok, 25enne filippino, si è presentato alla sue cerimonia di laurea con la sedia a rotelle e una bombola d'ossigeno, proprio perché non avrebbe perso per nulla al mondo quel momento presso la Southern Institute of Technology Inc. di Datu, Paglas Maguindanao.Anni di studi e sacrifici, ancora più duri a causa della sua malattia, una cardiopatia reumatica. Joemar si è laureato in Scienze della formazione secondaria tra gli applausi dei presenti, davanti ai suoi genitori orgogliosi e ai suoi amici. Purtroppo però, dopo soli 5 giorni è morto, finito da una malattia che lo stava logorando da anni. Subito dopo la cerimonia è stato portato in ospedale a causa di una grave crisi respiratoria, il 25enne è andato in coma dal quale non si è mai più svegliato.A postare le foto di quel giorno sui social è stata la sorella che ha sottolineato come la sua forza di volontà sia sempre stata grande, come non abbia mai voluto darla vinta alla sua malattia, arrivando anche a realizzare il suo sogno più grande e dimostrando che non ci si deve arrendere mai.