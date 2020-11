Compra "la lampada di Aladino" con genio incluso: truffa per 80mila euro

Truffa singolare ai danni di un medico indiano, che ha creduto di comprare una lampada di Aladino, con tanto di genio incluso, spendendo circa 80mila euro. A incappare nella frode è stato un uomo di nome Laeek Khan, come spiegano i media locali e come riferisce il Guardian. Khan è stato raggirato da due truffatori, arrestati successivamente dalla polizia nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh.

Uno dei due uomini, a quanto pare, ha convinto Khan sulla possibilità di far apparire un genio grazie a una semplice lampada, simile a quelle dei film e dei cartoni animati. E il genio, interpretato dal complice, effettivamente si è materializzato. La vittima ha chiesto di poter toccare l'oggetto e la creatura, ma è stato bloccato dal venditore con la scusa che il contatto sarebbe stato estremamente pericoloso.

Khan ha concluso l'affare sganciando sette milioni di rupie, convinto di essersi assicurato così la salute, la ricchezza e la fuortuna. Il genio, però, è sparito con il denaro e Khan si è rivolto alla polizia, che ha rintracciato la coppia di truffatori, a quanto pare già autori di colpi analoghi in passato. In fuga c'è la moglie di uno dei due uomini, coinvolta nello 'messa in scena'.

