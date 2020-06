La più grande nave al mondo portacontainer sbarca nel Regno Unito

La prima apparizione pubblica della Regina Elisabetta dopo il lockdow: una piccola parata militare per il suo compleanno

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 15:49

Lapiù grande del mondo, più grande del, è arrivata oggi nel Regno Unito per la prima volta. HMM Algeciras è approdata in Essex dopo aver iniziato il suoin Cina e aver viaggiato attraverso la Corea del Sud, i Paesi Bassi, la Germania e il Belgio.La nave lunga 400 meti e larga 61, costruita all'inizio di quest'anno, sta consegnando una varietà di merci al porto marittimo di Londra Gateway di Thurrock. I preparativi sono iniziati più di sei mesi fa con l'autorità del porto di Londra che ha modellato il suo arrivo su un simulatore per garantire che potesse essere eseguito in sicurezza. La nave è anche più lunga dell'edificio The Shard (310m) a Londra, della Torre Eiffel (324m) a Parigi ed è paragonabile in lunghezza all'Empire State Building (443m) a New York.Peter Livey, amministratore delegato della Gran Bretagna della compagnia di navigazione sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM), proprietaria della nave, ha descritto il suo viaggio inaugurale come una "pietra miliare".Ha dichiarato: «Le navi di queste dimensioni ci offrono la capacità e la flessibilità per portare i prodotti dei nostri clienti nel posto giusto al momento giusto».