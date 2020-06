La prima apparizione pubblica della Regina Elisabetta dopo il lockdow: una piccola parata militare per il suo compleanno

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 13:04

Ladi marzo. La monarca 94enne ha partecipato a una piccolacondotta dalle Guardie gallesi al Castello di Windsor, dove ha risieduto con il Duca di Edimburgo durante la pandemia di coronavirus.L'evento si è tenuto in seguito alla cancellazione della parata di Trooping the Colour di quest'anno che si verifica in genere durante il compleanno "ufficiale" della regina, due mesi dopo il suo compleanno reale ad aprile. Buckingham Palace aveva annunciato a marzo che la parata, che normalmente coinvolgerebbe centinaia di militari in servizio, non si sarebbe svolta quest'anno nella sua forma tradizionale.Quest'anno la Regina è stato l'unico componente della famiglia reale a partecipare di persona. I commentatori della BBC One hanno ipotizzato che il Principe Filippo, che ha celebrato il suo 99esimo compleanno mercoledì 10 giugno, avrebbe probabilmente assistito al servizio dell'esercito da una finestra dopo la sua scelta di ritirarsi dalle cerimonie ufficiali.