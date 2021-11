Kate Middleton, il nuovo look conquista tutti. Le scuse del conduttore a William: «Non ci sti provando con lei!»

Nuova pettinatura per Kate Middleton durante il gala di beneficenza Royal Variety Performance al Royal Albert Hall di giovedì sera. La duchessa di Cambridge ha sfoggiato una nuova acconciatura che ha conquistato tutti, compreso il conduttore Alan Carr, che dopo averle fatto i complimenti ha rassicurato il principe William: «Non ci sto provando con tua moglie!».

Kate MIddleton e il principe William al Royal Variety Performance nel Royal Albert Hall (Instagram)

Kate Middleton col nuovo look conquista tutti

La duchessa di Cambridge ha sfoggiato una nuova acconciatura durante la sua partecipazione al Royal Variety Performance con suo marito giovedì sera. Come fa sapere il “The evening post” Kate Middleton, accompagnata dal principe William, ha messo in mostra una lunga coda con dei riccioli che l’ha resa star della serata al Royal Albert Hall, a cui hanno preso parte anche Ed Sheeran, il Cirque du Soleil, James Blunt e Sir Rod Steward.

Kate ha indossato un luccicante abito Jenny Packam “riciclato” (già portato durante una visita in Pakistan) verde lungo fino al pavimento, con tacchi a spillo abbinati e orecchini d'oro della stilista Missoma London. La Middleton ha conquistato tutti, compreso il conduttore Alan Car, che dopo averle fatto i complimenti per la sua bellezza, ha rassicurato circa le sue intenzioni il real marito William: «Signore - gli ha detto ironicamente - sono certo che non sai chi sono, ma ti assicuro che non ci sto provando con tua moglie».

Kate Middleton ed Ed Sheeran (Instagram)

William e Kate sono stati accolti dal vice tenente colonnello Jane Davis e presentati al presidente dell'ente benefico Royal Variety Giles Cooper e al presidente a vita Laurie Mansfield: «È favoloso che il Principe che sia tornato – ha spiegato - intrattenendo 5mila persone. È semplicemente straordinario. In questi tempi per l'organizzazione benefica è una manna dal cielo...».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 18:59

