Oroscopo di Paolo Fox, weekend del 20-21 novembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 20-21 novembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Nel fine settimana sarete dominati da dubbi sentimentali e uno stato di agitazione sul lavoro. Cercate di mantenere la calma soprattutto in campo professionale, in amore la situazione migliora da domenica.

TORO. I sentmimenti sono promettenti nel weekend, nella giornata di sabato c'è qualcosa in più in amore. Sono giornate utili per il lavoro, ma i nati del segno dovrebbero riposare un po' di più.

GEMELLI. State vivendo situazioni molto coinvolgenti in amore, nella giornata di sabato la Luna potrebbe invitarvi a un chiarimento. Alcuni potrebbero dover risolvere una questione legale.

CANCRO. Luna favorevole nel fine settimana e le stelle aiutano a risolvere qualche problema sul lavoro. Questo è il momento giusto per iniziare a programmare progetti.

LEONE. L'amore torna protagonista, nella giornata di sabato la luna è favorevole e porta a una nuova riscoperta dei senimenti. Attenzione a qualche piccolo disagio sul lavoro.

VERGINE. Nel fine settimana potreste avere degli incontri importanti, cercate di non sottovalutarli perché state vivendo un periodo di grandi intuizioni. Bene anche il lavoro.

BILANCIA. L'amore procede a gonfie vele, ma alcune coppie potrebbero risentire di un po' di instabilità. I nati del segno possono sentirsi stressati in questo periodo, ma arrivano piccole ricompense sul lavoro.

SCORPIONE. Cercate di evitare i conflitti nel weekend, anche se c'è una forte tensione nell'aria che aumenta proprio nella giornata di sabato. Cautela nelle relazioni.

SAGITTARIO. Amore sottotono in questo periodo, ma a partire dalla giornata di sabato inizia un periodo più facile per i sentimenti. Sul lavoro potrebbero sorgere dei dubbi, cercate di non stancarvi troppo.

CAPRICORNO. Cercate di essere positivi per il futuro che le buone notizie sono in arrivo, anche se c'è una forte tensione i vostri sentimenti sono ricambiati, cercate di restare motivati.

ACQUARIO. Nel fine settimana in arrivo la Luna in è opposizione e porta agitazione nell’aria. Cercate di non stancarvi troppo.

PESCI. La Luna nel weekend è polemica e potrebbe portare qualche tensione in amore. Cercate di concentrarvi sul lavoro dove potreste essere chiamati a fare dei compromessi, non sempre facili.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 10:09

