Kate Middleton, 10 anni di matrimonio con William: ecco perché è riuscita dove Diana ha fallito

Kate Middleton ha sposato il suo "principe azzurro" William dieci anni fa. Il royal wedding è stato all'altezza di quello del 1981 tra Carlo di Galles e Lady Diana, ma la favola della "commoner" nipote di minatori si sta rivelando più lieta e duratura. Come ricorda il Telegraph, Kate e William rappresentano il futuro della monarchia britannica e dopo un primo periodo in disparte, stanno assolvendo al loro ruolo pubblico pienamente.

Il duca e la duchessa di Cambridge sono una coppia affiatata e sono riusciti laddove Carlo e Diana hanno fallito forse perché sono molto complici. Il fidanzamento lungo ha aiutato William a essere sicuro della sua scelta e i due hanno molto di più in comune. Innanzitutto sono coetanei, poi amano la campagna e vogliono dare ai tre figli la medesima educazione.

Nonostante le voci su un presunto tradimento da parte di William, sono riusciti a trovare un buon equilibrio nella loro relazione. Ci sono l'uno per l'altra. Ultimamente Kate è stata di conforto e ha provato a ricucire il rapporto tra il marito e il fratello Harry. Come dimostra anche l'ultimo video diffuso da Kensington Palace amano le attività all'aria aperta e con i figli si impegnano per essere intercambiabili. «Come in ogni matrimonio, ci sono stati alti e bassi, ma li hanno superati», spiega l'esperta reale Katie Nicholl. «Il loro legame è basato sull’amicizia. Quel lungo corteggiamento li ha aiutati molto. William si è preso il suo tempo per sposare Kate perché voleva essere sicuro che sarebbe durata per sempre».

