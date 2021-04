Meghan Markle e l'intervista a Oprah Winfrey, Harry è pentito: «Ecco cosa è pronto a fare»

di Silvia Natella

L'intervista che Meghan Markle ha rilasciato a Oprah Winfrey ha scosso la monarchia britannica ed Harry si è pentito. Il principe potrebbe aver aperto gli occhi dopo l'ultimo viaggio a Londra in occasione dei funerali del nonno Filippo e dopo la chiacchierata con il padre Carlo e il fratello William. Gli equilibri nella Famiglia Reale restano precari, ma secondo alcune indiscrezioni Harry ha confessato di essere «dispiaciuto e pentito» per quell'intervista.

L'intervista è stata realizzata mentre il principe Filippo era in ospedale e in fin di vita e ha avuto un grosso impatto sull'opinione pubblica. Ha capito solo dopo che cosa ha fatto e quali sono state le ripercussioni. Duncan Larcombe, autore del libro “Prince Harry: The Inside Story”, lo descrive come una «testa calda che agisce in preda alle emozioni». Alla rivista Closer il giornalista ha rivelato che Harry si sia pentito: «Credo che Harry fosse ferito e arrabbiato per come sua moglie è stata trattata dalla famiglia reale e ha usato l’intervista per tirarlo fuori, ma dopo essere tornato a casa per i funerali di Filippo, non ho dubbi che si sia sentito imbarazzato, dispiaciuto e pentito. Ora sta affrontando le conseguenze. Credo che rimpiangerà quell'intervista e forse la sua decisione di lasciare la famiglia reale».

Duncan Larcombe ha rivelato di aver sentito Harry prima che tornasse a Los Angeles: «Mi sembrava stordito, aveva provato emozioni contrastanti nel rivedere la sua famiglia al funerale del principe Filippo, ha potuto comprendere cosa ha sacrificato negli ultimi due anni e questo l’ha fatto sentire nostalgico per la sua vecchia vita. Meghan, invece è nel suo elemento e sta vivendo il suo sogno. Temo che Harry lotterà per trovare un punto di equilibrio tra i suoi due mondi. Sta per affrontare un percorso molto difficile. All’orizzonte potrebbero esserci tempi difficili».

