John Starbrook, a 93 anni è "la leggenda" del nuoto e delle maratone: «Ecco la mia dieta e come supero gli acciacchi»

di Serena De Santis

Novantatre anni e non sentirli. È il caso di John Starbrook, 93enne della Virginia (Stati Uniti) che, nella sua vita, ha partecipato a 52 maratone e, ancora oggi, si diverte alle partite di pallanuoto organizzate dalla piscina di Hampton dove gareggia anche nel nuoto e si allena per imprese come le traversate. L'uomo, che ha una moglie e dei nipotini, è appassionato di nuoto da quando aveva 13 anni ed è stata la disciplina che lo ha salvato da un periodo non facile della sua vita, che lo ha visto lasciare gli studi dopo la Seconda guerra mondiale per iniziare a lavorare per aiutare economicamente la sua famiglia.

Quando ha compiuto 80 anni, ha deciso di festeggiare il suo compleanno nuotando per circa un miglio nel Golfo di Corryvreckan, per attraversarlo tra le isole scozzesi di Jura e Scarba. A oggi nuota ancora tre volte a settimana. «Non mi importa dei campi, l'età non mi fa paura - ha dichiarato John -, il nuoto è la mia idea di paradiso».

Soprannominato "la leggenda": la sua dieta

L'anziano atleta per le sue imprese è stato soprannominato "la leggenda": «Non faccio niente di speciale - ha confessato al Guardian - anche se non ho mai fumato e non ho mai bevuto molto. La mia dieta è abbastanza normale. Al mattino mangio il porridge e mangio molta verdura e poco cibo fritto».

John Starbrook racconta anche dei suoi problemi di salute, acciacchi legati anche all'età: «Ho avuto occasionalmente problemi di salute, tra cui un po' di artrite a un ginocchio e un battito cardiaco irregolare, risolto con un anticoagulante».

La forza di volontà di nonno John

«Lui ha una qualità straordinaria», hanno dichiarato al Guardian i frequentatori della Hampton Pool. È la persona più anziana della piscina della zona e tutti lo invidiano per la sua grande forza di volontà. La sua passione per il nuoto lo ha portato a partecipare a diverse gare, anche se ha preso coraggio soltanto all'età di 53 anni. Non solo nuoto, Starbrook ha gareggiato in 52 maratone in diverse parti del mondo, come Londra, Danimarca e Barbados. "Maratone" anche di nuoto: nel 2019, all'età di 88 anni, ha nuotato per 26 miglia. «La prima gara a cui ho partecipato ero molto teso, mi ci sono voluti diversi minuti per mettermi la muta - ha ricordato -.

Il suo scopo non né vincere né partecipare: è soltanto divertirsi. «Mi piace pensare di essere un abile nuotatore - ha continuato -, non sono veloce e non so nemmeno tuffarmi o fare le capriole sott'acqua, ma riesco a fare tranquillamente le vasche. Portatemi in un lago e lasciatemi lì, in mezzo all'acqua a vedere le rondini sopra di me. Grazie al nuoto - ha concluso -, non ho paura di invecchiare e nemmeno di morire».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 15:20

