Joe Biden, la villa sul mare acquistata per quasi 3 milioni. I tabloid inglesi: «Tutto legato agli affari del figlio Hunter»

La villa sul mare nella cittadina di Rehoboth Beach, luogo in cui Joe Biden trascorre abitualmente i weekend con la moglie Jill, sarebbe stata acquistata per 2,75 milioni di dollari, in contanti. Lo riporta in esclusiva il tabloid Daily Mail, mettendo in relazione la transazione con un messaggio controverso del figlio Hunter Biden a Henry Zhao, un socio del colosso petrolifero cinese CEFC, nel quale il "First Son" chiedeva di chiudere un accordo da 10 milioni di dollari all'anno.

I retroscena

Il messaggio, che risale al luglio 2017, è stato citato spesso dagli avversari politici di Biden, per dimostrare il coinvolgimento del presidente negli presunti affari loschi del figlio Hunter.

Stando ai documenti, l'acquisto della villa di sei stanze è avvenuto l'8 giugno, quindi qualche settimana prima del messaggio e per il tabloid, si tratterebbe di una strana coincidenza. Nel 2017, il primo anno che Biden non ha svolto nessuna funzione pubblica dopo 36 anni da senatore e otto da vicepresidente, lui e la moglie hanno dichiarato un reddito di 11 milioni di dollari e altri 4,58 milioni di dollari nel 2018. Al momento dell'acquisto della casa a Rehoboth, il sito di locale Delaware Online scrisse che era stata comprata «utilizzando parte dell'anticipo derivante da un accordo su un libro».

Ma, insiste il Daily Mail, se anche i soldi della villa fossero provenuti dagli 11 milioni di dollari di reddito, nella dichiarazione dei redditi ci sono discrepanze che non si spiegano.

