Biden, la moglie Jill è positiva al Covid, il presidente risulta negativo. Quali sono le condizioni di salute della first lady

Il Covid ritorna alla Casa Bianca. Joe Biden è risultato negativo anche oggi al test del Covid effettuato dopo che, ieri, la first lady Jill Biden ha scoperto di essere positiva al virus. Lo ha comunicato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un incontro con la stampa. Al momento la moglie del presidente sta bene ed è in isolamento, lontana dal marito, atteso al G20 di New Delhi il prossimo 9 e 10 settembre.

«La First Lady ha sintomi lievi e resterà in Delaware per tutta la settimana», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 20:16

