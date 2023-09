Eris, sintomi e quando arriva il vaccino per la nuova variante Covid. L'allarme: «Presto dominante in Italia, rischio nuovo boom contagi»

La variante Covid EG.5, soprannominata Eris e già dominante negli Stati Uniti e in crescita in tutto il mondo, è stata classificata come "variante di interesse" dall'Oms (l’Organizzazione Mondiale della Sanità), il che significa che presenta mutamenti genetici che gli conferiscono un vantaggio e la sua prevalenza è in crescita. Questo mentre si defila invece BA.2.86, conosciuta come Pirola, che inizialmente sembrava poter prendere il sopravvento. Il timore è che si possa arrivare a una nuova esplosione di casi.