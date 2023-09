Loredana Bertè positiva al covid, concerto annullato: «Sto malissimo. Mi viene da piangere»

di Redazione web

Loredana Bertè ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Viso pallido, voce tremolante e occhi impauriti, la cantante rock più amata in Italia non sta bene. A spiegare quanto accaduto è proprio il "pettirosso da combattimento", soprannome donatole da Fabrizio De Andrè che, però, di combattere in questo momento pare non ne abbia le forze.

Scusandosi con chi si era presentato a Catania per l'ultima tappa del suo tour alla quale non ha potuto prendere parte proprio a causa di un malore, ha così spiegato cosa è successo.

Loredana Bertè, malore a Catania: annullato il concerto. Ecco cosa ha avuto

Loredana Bertè e il Covid

«Purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto, non aver potuto fare il concerto a Catania - ha confessato la cantante su TikTok -. Ieri sono stata malissimo, oltre a tutti gli altri problemi che ho. Il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza. Stamattina pensavo di stare meglio ma mi sono svegliata con un dolore alla schienza fortissimo. La mia manager mi ha voluto fare un secondo tampone: purtroppo sono risultata positiva al covid.

