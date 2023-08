Loredana Bertè: «Sono stata stuprata, vittima di un b... ho smesso di tacere»

di Redazione web

Loredana Bertè ha raccontato a cuore aperto di essere stata stuprata all'età di 16 anni a Torino. Sul palco di Palmi, durante il suo concerto, la cantante ha voluto denunciare la violenza sessuale e dare il suo sostegno a tutte le vittime di femminicidio.

«Io sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata su una strada del ca**o a Torino. Ogni sei ore, ogni sei ore un femminicidio. Per non parlare poi di abusi, quali Palermo. Per questo ho smesso di tacere. Io non sono carne. Non sono carne», ha detto Loredana Bertè.

La donna aveva già raccontato l'episodio a Verissimo, da Silvia Toffanin.

Il racconto a Verissimo

Loredana Bertè aveva raccontato della violenza sessuale subita a Verissimo, confidandosi con Silvia Toffanin: «A 16 anni sono stata violentata. Facevo serate con le Collettine, il corpo di ballo di Rita Pavone. Eravamo in giro per l’Italia con Don Lurio a fare serate, ero l’unica vergine del gruppo e tutte provavano a convincermi, parlandomi di una persona innamorata pazza di me. Dopo un mese ho deciso di incontrarlo, lui mi ha portata nel suo appartamento e quando ho sentito il lucchetto chiudersi, ho temuto il peggio. Volevo scappare, ma lui mi ha riempita di botte e mi ha violentata».

