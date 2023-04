Loredana Bertè, tour rinviato: deve operarsi. «Il dolore fisico è troppo forte»: ecco cos'è successo

di Redazione Web

La cantante Loredana Bertè è stata costretta a rinviare il suo tour a causa di un'operazione a cui deve sottoporsi. L'artista aveva già rivelato le prime date e avrebbe dovuto esibirsi già domani, 19 aprile, al Teatro Brancaccio di Roma. Nelle ultime ore, l'ufficio stampa ha pubblicato un comunicato sul profilo Instagram della cantante che ufficializza il rinvio del tour. «È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni», si legge nel post Instagram della cantante.

Le condizioni di salute della cantante l'hanno costretta quindi a rimandare le date del suoi tour. Non sono state ancora definite le nuove date e tutto rimane ancora incerto. Non è stato specificato quale sia il problema medico che ha colpito Loredana Bertè ma il suo staff ha spiegato che non c'è nulla di preoccupante.

«L’artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo», ha scritto lo staff.

