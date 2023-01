The Voice Senior, Lisa canta Mia Martini. La reazione di Loredana Bertè lascia a bocca aperta

Scintille già dalla prima puntata. Nelle Blind Audition di The Voice 2023 ci sono stati emozioni e colpi di scena forti. In particolare, a emergere è stata la performance di Lisa Manosperti, insegnante di canto con alle spalle una storia molto forte. La donna, laureata in canto jazz, si è confidata con Antonella Clerici, rivelandole di aver perso un figlio. Solo la musica l'ha aiutata e, proprio nel talent show di Rai Uno ha scelto di cantare il brano “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, la compianta sorella di Loredana Bertè. Prima di cantare, Clerici l'ha messa in guardia: «Sei coraggiosa, perché gli altri coach, per rispetto verso Loredana, quando qualcuno intona dei brani di Mia Martini, non si voltano a meno che non si volti prima la Bertè. E Loredana è molto severa con chi canta le canzoni di Mia, non si gira quasi mai».

Ma, stavolta, sembra che Bertè abbia avuto una reazione molto diversa dal solito. Infatti, dopo pochi secondi dall’inizio della performance, a sorpresa Loredana Bertè si è voltata. Dopo poco, anche gli altri coach si sono girati e Antonella Clerici si è anche commossa. Il pubblico in studio ha inscenato una standing ovation all’insegnante.

La reazione di Loredana

«Mi hai emozionata, ho sentito il dolore nella tua voce, mi è arrivata dentro» ha commentato Loredana Bertè. Le hanno fatto eco gli altri giudici, tutti d’accordo in merito al fatto che la donna sia stata protagonista di un’esibizione spettacolare e intensa. «Noi di solito, quando qualcuno canta Mia Martini non ci giriamo, per rispetto a Loredana. E lei spesso non si volta: se si è girata vuol dire che sei tanta roba» ha ribadito Gigi D’Alessio che però ha promesso battaglia per portare nel suo team la Manosperti. Ma Lisa ha scelto Loredana.

Il motivo della canzone

Lisa motiva la canzone di Mia così: «Ho scelto questa canzone perché dentro di me c’è un dolore grande che mi porto dietro e che metto nel canto. Grazie Gigi, ma scelgo Loredana», ha spiegato la maestra di canto. «Io lo porto con me questo dolore, sempre, ogni minuto della giornata, sempre» dice Bertè, in riferimento alla sorella.

