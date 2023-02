The Voice Senior, l'omaggio a Loredana Bertè e la rivelazione: «Il prossimo anno sarò a Sanremo»

Loredana Bertè sarà una dei big di Sanremo 2024? La cantante durante la scorsa puntata di The Voice Senior ha ricevuto un omaggio da Alex Sure, uno dei concorrenti del talent show. Si tratta di un cappello che la rocker ha promesso di indossare nella prossima edizione del Festival di Sanremo, a cui spera di partecipare.

Ascolti Tv 24 febbraio 2023, la semifinale di The Voice Senior supera il 25% di share

Blanco, il papà: «Contro mio figlio iniziativa mai vista prima, così al Festival non ci andrà più nessuno»

Gigi D'Alessio, compleanno speciale insieme a Denise: spuntano anche Amadeus e Morandi

Il successo di The Voice Senior

Con 3.897.000 telespettatori 'The Voice Senior' su Rai 1 (share 25.2%) si è aggiudicato la gara degli ascolti nel prime time di ieri. In ricordo di Maurizio Costanzo, nel giorno della sua morte, su Canale 5 'Speciale Matrix/Tg5 - Costanzo, l'Uomo che ha Cambiato la Tv' è stato seguito da 2.085.000 (share 12.8%).

La Rai ha reso omaggio alla figura professionale di Maurizio Costanzo con trasmissioni in diretta e nei Tg della giornata e ha riproposto in seconda serata su Rai 3 una replica di 'S'è fatta notte' seguita da 223.000 spettatori (share 1.7%) e nel pomeriggio, sempre su Rai 3, il programma 'Maurizio Costanzo memorie', in onda alle 15.33, ha totalizzato 345.000 telespettatori (share 3.6%). Su Rai2 è stato ritrasmesso 'Io e te' con Pierluigi Diaco che intervistava Maurizio Costanzo che ha totalizzato 585.000 (share 6.4%).

Diaco piange la morte di Costanzo tra le braccia del marito Alessio: «Fu lui a sposarci, è stato tutto nella mia vita» https://t.co/bhnveUQS32 — Leggo (@leggoit) February 25, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA